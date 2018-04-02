'Telefon Kütüphanesi' gönüllülerin sesiyle büyüyor

Türk Telekom görme engelliler için yepyeni dünyaların kapılarını açan ve görme engelli kitapseverlerin telefondan dinleyebileceği yaklaşık 2000 sesli kitabın bulunduğu ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasındaki arşivini gönüllülerin katkılarıyla zenginleştiriyor.

Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk Telefon Kütüphanesi, daha fazla görme engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobil uygulamaya da taşıdı. Bu sayede görme engelliler için kitap seslendirmek isteyen gönüllüler, kitapları daha kolay ve pratik bir yöntemle okuyarak görme engellilere ulaştırmaya başladı.

1 YILDA 6 BİN SAYFA OKUDU

Gönüllülerin ilgisinin de her geçen arttığı Telefon Kütüphanesi projesiyle Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) aracılığıyla tanışan Diş Hekimi Mehtap Tolu, ‘Kitaplara Ses’ mobil uygulaması üzerinden seslendirdiği kitaplarla görme engellilere yeni dünyalar keşfetme fırsatı sunuyor. 5 yıldır GETEM için kitap seslendiren ve son 1 yıldır Telefon Kütüphanesi’nin mobil cihazlar için geliştirdiği uygulama üzerinden kitapları okuyan Tolu, son bir yılda toplam 20 kitaba ses vererek Telefon Kütüphanesi için bir yılda 6 bin sayfa kitap okuyarak projeye ciddi bir katkı sağladı.

TELEFON FARKLI UYGULAMA VE ÖZELLİKLERLE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Telefon Kütüphanesi’ni betimlemeli resim sergisi “Tablolar Konuşuyor” ile görme engelli kullanıcılarının 20 adet dünyaca ünlü tablolaya erişimini sağlandı.

Tablolar Konuşuyor projesine; medya, sanat ve siyaset dünyasından isimler de sesleriyle destek vererek gönüllü tablo seslendirdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonunda ise görme engellilerden gelen talep ve yönlendirmeler doğrultusunda, Telefon Kütüphanesi’ne para tanıma özelliği eklendi. Bu özellik ile görme engellilerin, mağazalarda, marketlerde, takside, ihtiyaç duydukları her an, üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine imkan sağlandı. Görme engellilerin gündemi takip edebilmesi için Anadolu Ajansı işbirliği ile gündem haberlerini kütüphaneye entegre eden Türk Telekom, 2018 yılında da görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edecek.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

Türk Telekom Grubu hakkında 177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.