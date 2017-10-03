Telefon nasıl şarj edilmelidir

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen telefonların sürekli kullanılması nedeniyle batarya ömürleri yeterli gelmiyor. Kısa pil ömrünü uzatmak için ise bazı noktalara dikkat etmek yeterli.

AŞIRI ISINMA BATARYANIN ÖMRÜNÜ KISALTIR

Bataryalar ısıya karşı duyarlıdır. Bu nedenle fazla ısınan bir bataryanın hem ömrü kısalır hem de telefon yavaşlar. Bun nedenle telefonunuzu şarj ederken direkt güneşten koruyun ve telefon kılıfı kullanmamaya çalışın.

SIK SIK ŞARJ EDİN

Tek seferde bataryanızı tamamen doldurmaktansa, kısa aralıklarla sık sık şarj etmeniz tek seferde bataryayı zorlamaktan daha iyi olacaktır.

TAMAMEN DOLDURMANIZ ŞART DEĞİL

Telefonunuzun şarjının yüzde yüz dolu olması iyi bir durum değildir. Batarya tamamen dolu olduğunda çok uzun bir kullanım ömrü sunmayacağından, doluluk oranının yüzde 100 değil de yüzde 85-90 civarında kalması çok daha yararlı olarak batarya ömrünü uzatacaktır.

SAATLERCE ŞARJDA BIRAKMAYIN

Bataryayı özellikle uyumadan önce şarja takıp sabaha kadar şarjda bırakmak yanlıştır. Saatlerce şarja takılan telefon, elektrik akımından dolayı bataryanın ömrünün kısalmasına neden olur.