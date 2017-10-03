taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Telefon nasıl şarj edilmelidir

Kısa ömründen dolayı sürekli şikayet ettiğimiz bataryaları daha uzun süre kullanmak ufak detaylara dikkat ederek mümkün.

  1. Haberler
  2. İpucu

2

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen telefonların sürekli kullanılması nedeniyle batarya ömürleri yeterli gelmiyor. Kısa pil ömrünü uzatmak için ise bazı noktalara dikkat etmek yeterli.

AŞIRI ISINMA BATARYANIN ÖMRÜNÜ KISALTIR

Bataryalar ısıya karşı duyarlıdır. Bu nedenle fazla ısınan bir bataryanın hem ömrü kısalır hem de telefon yavaşlar. Bun nedenle telefonunuzu şarj ederken direkt güneşten koruyun ve telefon kılıfı kullanmamaya çalışın.

SIK SIK ŞARJ EDİN

Tek seferde bataryanızı tamamen doldurmaktansa, kısa aralıklarla sık sık şarj etmeniz tek seferde bataryayı zorlamaktan daha iyi olacaktır.

TAMAMEN DOLDURMANIZ ŞART DEĞİL

Telefonunuzun şarjının yüzde yüz dolu olması iyi bir durum değildir. Batarya tamamen dolu olduğunda çok uzun bir kullanım ömrü sunmayacağından, doluluk oranının yüzde 100 değil de yüzde 85-90 civarında kalması çok daha yararlı olarak batarya ömrünü uzatacaktır.

SAATLERCE ŞARJDA BIRAKMAYIN

Bataryayı özellikle uyumadan önce şarja takıp sabaha kadar şarjda bırakmak yanlıştır. Saatlerce şarja takılan telefon, elektrik akımından dolayı bataryanın ömrünün kısalmasına neden olur.

İlginizi Çekebilir
Kıdem tazminatı nedir
Çalışanların gelir ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla aldığı tazminat türüdür.
Treyler nedir
Yarırömork olarak da bilinen araçlar, ağır ve tehlikeli yükleri taşıyabilen vagonlardır.
Jet lag nedir
Uçakla sıklıkla seyahat yapan bireylerde görülen saatleri karıştırma ve uyku sorunu ile devam eden vücut ritim bozukluğdur.
Okul fobisi nasıl atlatılır
Okul fobisi yaşayan çocuğa karşı anne babanın tutumunun, çocuğun davranışları üzerinde çok önemli etkisi vardır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bacaklardaki sivilcelere doğal çözüm

Bacaklardaki sivilcelere doğal çözüm

0
Su yogası nedir

Su yogası nedir

6
Mancacı nedir

Mancacı nedir

6
Doğal kirpik uzatma yöntemi

Doğal kirpik uzatma yöntemi

0
Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

0
Eli kulağında deyimi nasıl ortaya çıktı

Eli kulağında deyimi nasıl ortaya çıktı

6
Evde diş macunu nasıl yapılır

Evde diş macunu nasıl yapılır

11