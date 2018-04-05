Bilgi ve teknolojinin gelişmesi insan hayatını elbette kolaylaştırıyor. Özellikle hayatımıza giren akıllı telefonların adeta esiri olduk. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailemizle sohbet etmeyi neredeyse unuttuk.

Telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Akşam işten eve döndüğümüzde toplu taşım araçlarında çoğumuz, kitap okumak yerine başımızı telefona gömeriz.

Hayat arkadaşımızı, sevgilimizi bile sosyal mecralarda ve internette arar olduk. İşlem ise çok basit. Sohbet sitelerine girip beğendiğimiz kişiyi seçiyor ve konuşmaya başlıyoruz. Bu da, gönül ilişkilerimizin yapaylığını gösteriyor.

Telefona bağımlılığı anlatan kısa film: Bu Bizim Dünyamız VİDEO

GÜNÜMÜZÜ ANLATAN FİLM

İngiliz yönetmen Cutts, bu önemli konuya Bizim Dünyamız adlı kısa filmiyle parmak basıyor. Küçük bir çocuğun üzerinden anlatılan film, günümüzün modern yaşamından kesitler aktarıyor.

Yanı başımızda kaza olduğunda ilk iş telefonumuzu çıkartıp fotoğraf çekmek oluyor. Kimsenin aklına kaza yapanın yardıma ihtiyacı olduğu gelmiyor. Hayatımızın her anını kayıt altına almak bizim işimiz.

Yayınlandığında milyonlarca insan tarafından izlenen film, oldukça popüler.

Ergül Tosun

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