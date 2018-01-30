Telefon dükkanını 30 saniyede soydular

Kadıköy'ün Göztepe Mahallesi'ndeki bir mağaza, otomobil ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 6 şahıs tarafından soyuldu.

Telefon mağazasını 30 saniyede soydular ViDEO

KALDIRIM TAŞINI YANLARINDA GETİRDİLER

Şahıslar yanlarında getirdikleri kaldırım taşları ile mağazanın camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 30 saniyede mağazada bulunan çok sayıda telefonu aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIM, SİLAH ÇEKTİLER”

Olayın görgü tanığı Celil Görgülü olayı görüp müdahale etmek istediğini fakat silah çektiklerini belirterek, “6 kişilerdi, aşağı taraftan geldiler, ellerinde kaldırım taşı vardı. Kaldırım taşı ile camı kırıp içeri girdiler, telefonları alıp çıktılar. Ben bağırınca bana silah çektiler‘dur olduğun yerde’ dediler. Müdahale etmeye çalıştım silah çektiler bana.” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan mağaza yetkilisi Ali İşcan “Durum ortada, gece telefonun alarmı çaldı baktım mağazadan geliyor, kalktım alarm şirketini aradım, durumu izah ettim, sonra buraya geldim. Tablo ortada zarar ne durumda bakacağız.” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.