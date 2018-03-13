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Telefondaki dolandırıcılara 5 bin lirasını kaptırdı

Antalya’da yaşayan inşaat işçisi, telefon üzerinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara kandı.

İHA | 13.03.2018 - 12:25..
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Kepez ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası 44 yaşındaki inşaat işçisi Halil Işık’ı arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar, kredi kartından bin 40 liralık alışveriş yapıldığını, bu işlemi kendisinin yapıp yapmadığını sordu.

HAVALE EDİLDİ

Halil Işık’ın böyle bir işlem yapmadığını söylemesi üzerine dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğini, alışveriş yapılmasını engellemek için kredi kartını bloke edeceklerini bildirerek, telefona gelen mesajdaki kodu kendilerine iletmesi gerektiğini söyledi. Işık, kredi kartından yeni bir işlem yapılacak endişesiyle gelen kodu karşı tarafa aktardı. Dolandırıcılar, son olarak Işık’ın telefonuna bir kod daha geleceğini ifade ederek, gelen kodu söylemesi halinde kartının işleme kapatılacağını bildirdi.

Gelen kodu söyleyip konuşma tamamlandığında dolandırıcıların aradığı telefonu tekrar arayan Halil Işık, bu kez bankanın gerçek müşteri hizmetleri ile muhatap oldu. Yapılan incelemede Işık’ın kredi kartından 5 bin lira çekilip başka bir bankanın hesabına havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Olayın ardından Halil Işık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Telefondaki dolandırıcılara 5 bin lirasını kaptırdı

"HERKES UYANIK OLSUN"

Dolandırıcıların telefonla kendisini hipnotize ettiğini ve her söylediklerini yaptırdığını anlatan Işık, kendisini kandıran bu kişilere karşı herkesin uyanık olması gerektiğinin altını çizdi. Halil Işık, dolandırıcıların bir an önce bulunmasını istedi.

Emniyet yetkilileri ise, kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık ağlarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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