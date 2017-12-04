Kitap dinleme zamanı:

"Seslenen Kitap", trfikte zaman kaybedenlere, çalıştığı için okumaya vakit bulamayanlara, uykudan önce kitap okumak isteyenlere, çocuğa, gence, yaşlıya; kısacası herkese sesini duyuran muhteşem bir platform.

Berk İmamoğlu, hayata geçirdiği bu mükemmel uygulamanın hikâyesini bizlerle paylaştı.

"Seslenen Kitap" yolculuğu

Seslenen kitap fikri ilk nasıl ortaya çıktı?

2008’de, benim kitaplara olan ilgimden doğdu. Sesli kitapları arabada dinliyordum. Zamanın teknolojisiyle sadece bilgisayara indirilebiliyordu. Arabada dinleyebilmek için CD’ye yazdırmam gerekiyordu.

Ayrıca bu durum sadece İngilizce kitaplar için geçerliydi. Türkçe kitaplar adına neler yapabiliriz dedik; ortağım Yiğit Aktulga pazarlama, ben stratejik planlama konusunda araştırdık. Uzun analizlerden sonra vazgeçtik. 2009’daki teknoloji bize düşündüğümüz ölçüde bir fırsat sunmamıştı. Biz o zamanlar bu işi yapmaya hazır değildik.

Ama 2013’te teknoloji ilerlemiş ve mobil cihazlar hayatımızın parçası olmuştu. İlk kaydımızı da Temmuz 2013’te “Ayşe Kulin” ile gerçekleştirdik. 28 Ocak 2014’te “Seslenen Kitap”ın lansmanını 12 kitapla yaptık.

İsmine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

İnternet için en önemlisi ismin müsaitlik durumu. Seslenen Kitap iki ayrı anlamı aynı anda taşıyordu. Kitaplar sesleniyordu ve Sesli Kitap konseptini çok hızlı anlatmıştı; dinleyicisine sesleniyordu.

Sesli kitaplar her an her yerde seninle

Okuyucular neden sizi tercih etmeli?

Bizim ilk günden itibaren sloganımız; “Kitaba dair her şey kitaba hizmet eder”.

Şöyle bir örnek vereyim. Suadiye’de oturan ve Maslak’ta çalışan birisi Seslenen Kitap ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ortalama 10 iş gününde yolda geçirdiği zamanda dinleyebilir. Ancak basılı kitaptan okuyamaz. Çünkü böyle bir vakit yok.

Tabii "Seslenen Kitap" sadece trafikte dinlensin diye yok; yürüyüş, spor veya ev işleri yaparken, uyumadan önce dinlemek de iyi fikir. Görme bozukluğu olan kitapseverler de ilk günden beri bizi takip ediyor.

Yayınevlerinin Seslenen Kitap hakkındaki görüşleri nedir?

Bizim birçok yayınevi ile anlaşmalarımız var ve çok uyumlu çalışıyoruz; tabii onlara da sormalı.

Bir hikâyeyi en iyi kim anlatır?

Daha çok hangi kitaplar tercihiniz? Daha doğrusu popüler kültür sizi ne kadar etkiliyor?

Birinci sahiplendiğimiz kısım Seslenen Kitap Platformu; ikincisi de “cazip içerik”. Kısaca, “Eğer biz size cazip içeriği, hayatınızın içinde olan teknolojik bir platformda sunabilirsek bu durum kitap okuma konusunda hayatınızdaki büyük bir boşluğu doldurabilir”.

Kurulduğumuz ilk gün kendimize sorduğumuz bir soru vardı; “Bir hikâyeyi en iyi kim anlatır? Hikâyeyi yaşayan veya kurgulayan mı yoksa iyi bir hikâye anlatıcısı mı?”

Yazarın sesinden kitaplarda biraz “meraklısına” durumu var. Profesyonellerin seslendirdiği kitaplar tam anlamıyla “olmazsa olmaz”.





350 kitaba ulaştı

Şu anda kaç kitaba ulaştınız? Hedefinizin neresindesiniz?

Şu anda yaklaşık "350" sesli ürün var sistemde. Mobil uygulamalardan 450.000’in üzerinde indirildi; 200.000 kişi üye oldu.

Türkiye’de sesli kitap pazarı henüz başlangıç seviyesinde. Diğer ülkelere baktığınızda, Almanya gibi doygun bir pazarda toplam sesli kitap sayısı 25.000’in üzerinde; tabii yıllara yayılmış bir üretim süreci söz konusu. Bizi bekleyen uzun ve keyifli bir yol var.

Sizce gelişen teknolojiyi de hesaba katarsak sizi neler bekliyor?

Önümüzdeki dönemde kitap sayısını artırmayı ve yenilikçi bir modelle dinleyicilerin karşısına çıkmayı planlıyoruz. Bir değişim sürecinden geçiyoruz. Bunun özellikle dinleyiciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Seslenen Kitap’a internet ortamında nasıl ulaşılır?

Mobil cihazlardan iOS, Android veya Windows Seslenen Kitap uygulamalarından, bilgisayarlardan ise Windows veya Mac Seslenen Kitap uygulamalarından kitaplara ulaşılabilir ve dinlenebilir.

Mobil uygulaması AppStore, Google Play Store ve Windows Phone Market’ten ücretsiz indirilebilir. Masaüstü Seslenen Kitap uygulamaları ise seslenenkitap.com ana sayfasından bulunabilir.

Ücretsiz uygulamalar içinde 10 kitabın ilk 30 dakikaları ücretsiz. Ayrıca her ay, Forbes dergisinden güncel makaleleri de mevcut.