Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

1 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

2 Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Christian Kern, Türkiye'ye "Siz üyeliğe aday değilsiniz bu kadar basit." denmesini istedi.

3 Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım Adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş, iki takım çalıştırmanın sağlıklı olmadığını, Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

4 Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

5 ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi Pentagon, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatın videosunu yayınladı.

6 CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı PKK terörüne karşı Meclis'te çıkışıyla övgü alan Tunceli Milletvekili Erol, kendisine ithamlarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'e cevap verdi.