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Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

Şanlıurfa'da yeni aldığı telefon arızalı çıkınca iade etmek isteyen adam bayi bunu kabul etmeyince otomobiliyle bayiye girmek istedi.

29.07.2017 - 21:53
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Olay, akşam saatlerinde Hakimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ateş, Sarayönü Caddesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda bulunan bir telefon bayiinden cep telefonu satın aldı.

İADE ETMEK İSTEDİ, ESNAF KABUL ETMEDİ

Ateş, cep telefonu iddiaya göre arızalı çıkınca, bayiye iade etmek istedi. Ancak ismi öğrenilemeyen esnaf bunu kabul etmedi. Öfkelenen Ateş, 34 TJ 9314 otomobiliyle işyerine girmek istedi.

Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL DURDU

Ateş'in hızla sürdüğü otomobil, kaldırımın taşlarına çarparak durdu, bu sırada yürüyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADAM GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Hasan Ateş Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülürken. olayda hasar gören otomobil ise otoparka çekildi.

Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

Telefonu iade edemeyince bayiye otomobille girdi

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