Telefonun darbe almasını engelleyen kılıf

Almanya'daki Aalen Üniversitesi'nde mühendis olan Philip Frenzel, herkesi rahata kavuşturacak işlevsel bir telefon kılıfı tasarladı.

Frenzel, ilk etapta cihazın etrafında aniden beliren hava yastıkları hayal etti ancak bu yeniden kullanım için uygun bir fikir değildi. Sonra da kedi gibi dört ayağı üzerine düşen bu tasarımı hayata geçirdi.

8 METAL BACAK

Kılıfta telefonun serbest düşüşe geçtiğini algılayan sensörler mevcut. Kılıfın içinde gizlenen, cihazınızın ön ve arkasında bulunan toplam 8 köşeden çıkan 8 esnek metal bacak bulunuyor.

Telefon yere düştüğünde hemen açılan bu bacakları kolayca kılıfın içine geri katlayıp bir sonraki istenmeyen düşüşlere hazır hale getirebilirsiniz.

Telefonun yere düşmesini engelleyen kılıf VİDEO