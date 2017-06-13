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Telefonunu kurtarmak isterken kolunu tuvalete sıkıştırdı

Erzurum'da tuvaletin deliğine düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kolu sıkışan bir vatandaşı, itfaiye kurtardı.

13.06.2017 - 15:27
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Geçen yılın Kasım ayında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinin 8'inci katında meydana gelen olayda, refaketçilerin kullandığı ortak tuvalete giden bir kişi, cep telefonunu tuvaletin deliğine düşürdü.

KOLU TUVALET DELİĞİNE SIKIŞTI

Almak için sağ elini kullanan kişi,  kolunu çıkaramayınca bağırarak yardım istedi. Sağ kolunun üzerine uzanmış halde görülen ve adı belirlenemeyen vatandaşın imdadına itfaiye yetişti. Alaturka tuvalet taşını kıran itfaiye, vatandaşı kurtardı. Kolundan yaralanan vatandaş itfaiyecilere teşekkür etti.

Telefonunu kurtarmak isterken kolunu tuvalete sıkıştırdı

FOTOĞRAFLAR ARŞİVDEN ÇIKTI

Hastane yetkilileri olayın geçen yıl meydana geldiğini, İtfaiye Daire Başkanlığı ise görüntülerin arşiv olduğunu doğruladı.

Telefonunu kurtarmak isterken kolunu tuvalete sıkıştırdı VİDEO

Telefonunu kurtarmak isterken kolunu tuvalete sıkıştırdı

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