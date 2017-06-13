Telefonunu kurtarmak isterken kolunu tuvalete sıkıştırdı

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, örgüt içerisinde nasıl tehdit edildiklerini anlattı.

Arda'nın Milli Takım kariyerini noktalama kararı almasının ardından Burak, Caner, Gökhan ve Selçuk'un da bırakmak istedikleri ortaya çıktı.

Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

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Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine bunun dedikodu olduğunu söyledi.