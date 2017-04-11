Telegraph'a göre Türkiye'de muhalefet bastırılıyor

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, Türkiye'de muhalefetin TV ve gazetelerde kendine yer bulamadığını ileri sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayır diyen herkesi baskı altına aldığını duyurdu.

TELEGRAPH: "HAYIRCILAR SESİNİ DUYURAMIYOR"

Telegraph'a göre, HDP liderleri Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, tıpki 'muhalif gazeteciler' gibi baskıdan dolayı hapiste. Hayır cephesinin CHP kanadı ise, kendisini TV ve gazetelerde gösteremiyor, hiçbir gazeteci hayırcılarla röportaj yapamıyor.

MUHALİFLER TACİZ EDİLİYORMUŞ

Gazete muhalefetin baskı altında olduğunu anlatmaya çalışırken fazla iddialı cümleler kuruyor ve "Darbe girişimi sonrası oluşan otoriter iklimde Erdoğan'ın muhalifleri devlet destekli taciz ve tehdit ettiği" yönünde garip ifadeler kullanıyor.