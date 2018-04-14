Telekomun fark yaratan ödülü Ayşem Ertopuz’un oldu

2018 başında dijital ihracat dönemini başlatan Turkcell’in servislerinden sorumlu isim olan Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, telekomünikasyon sektörünün fark yaratan isimleri arasına girdi. Mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturan 5G MENA Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) seçildi.

FİNALE KALAN 6 İSİM OYLANDI

Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark yaratan isimler ödüllendiriliyor. Halk oylamasıyla belirlenen Yılın Operatör CxO’su kategorisinde, finale kalan 6 isim oylandı. Bu listede Türkiye’den finale kalan tek isim olan Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamalardan sorumlu ekibi yönetiyor.

"DİJİTAL UYGULAMALARIMIZLA 192 ÜLKEDE VARIZ"

Yılın Operatör CxO’su Ödülü’nü almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ayşem Ertopuz, “Bu başarının temelinde çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla dünyaya yayınlan Turkcell ürün ve servisleri yer alıyor. Bu nedenle öncelikle ekibimize teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk ve tek dijital operatörü olarak dijital servislerimizi 192 ülkede kullanıcılara ulaştırıyoruz. Müşterilerimiz her geçen gün daha fazla Turkcell servislerini tercih ediyor. BiP, TV+, fizy, lifebox, Dergilik, Yaani ve UpCall gibi ürün ve servislerimizle neredeyse günün üçte birinde kullanıcılarımızla temas halindeyiz. Müşterilerimizin günlük hayatında ürün ve servislerimizle daha fazla yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Datayı işleyip müzik olarak, TV hizmeti olarak, bulut servisi olarak satıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Tüm bunların bir sonucu olarak büyümenin en önemli kaynağı da dijital servisler diyebiliriz. Yılsonuna kadar ürün ve servislerimizin indirilme rakamının 80 milyonu aşacağını öngörüyoruz.” dedi.