Televizyon hırsızlarını devriyedeki polisler yakaladı

Merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Emrah Ö. (31) ve Bahri U. (24) daha önceden takip ettikleri iki eve, akşam saatlerinde kimse yokken kapı kilitlerini kırarak girdi. Şahıslar, girdikleri evlerden örtüye sardıkları televizyonları çaldı.

DEVRİYEDEKİ POLİSLER YAKALADI

Çaldıkları malzemeleri götürürken cadde üzerinde devriye atan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıları fark etti. Polisi fark eden şüpheliler ise kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan iki şüpheli Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin çaldıkları elektronik malzemeleri satarak uyuşturucu madde aldıkları iddia edilirken, Emrah Ö.’nün ise 10 farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.