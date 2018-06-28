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Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü

Zonguldak'ta evinde televizyon izleyen yaşlı bir adam, ahşap tavanın delinmesinin ardından üzerine düşen su deposu tarafından yaralandı.

AA | 28.06.2018 - 03:11..
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Ereğli''de yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Kurt'a iki katlı evin çatısında bulunan 1 tonluk su deposu,  yağış yüzünden ahşap zeminin çökmesi nedeniyle birinci katta ailesiyle televizyon  izleyen ev sahibinin üzerine düştü.

Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü

YARALININ DURUMU İYİ

Çökmenin etkisiyle yaralanan İbrahim Kurt, yakınlarının yardımıyla  bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim  edildi.

İlçede özel bir hastanede tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından kısa süreli bağrışmaların yaşandığını belirtti.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü VİDEO

Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü

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