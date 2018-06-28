Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü

Pennsylvania'da 17 yaşındaki siyahi bir genci öldüren polis memuru suçlu bulunmasına rağmen kefaletle serbest bırakıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran hükümetinin Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi grupları destekleyerek ya da nükleer çalışmalar yaparak halkının kaynaklarını savurduğunu kaydetti.

Zonguldak'ta evinde televizyon izleyen yaşlı bir adam, ahşap tavanın delinmesinin ardından üzerine düşen su deposu tarafından yaralandı.

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Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.