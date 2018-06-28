Ereğli''de yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Kurt'a iki katlı evin çatısında bulunan 1 tonluk su deposu, yağış yüzünden ahşap zeminin çökmesi nedeniyle birinci katta ailesiyle televizyon izleyen ev sahibinin üzerine düştü.
YARALININ DURUMU İYİ
Çökmenin etkisiyle yaralanan İbrahim Kurt, yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlçede özel bir hastanede tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından kısa süreli bağrışmaların yaşandığını belirtti.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Televizyon izlerken çatısı delindi su deposu düştü VİDEO