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Televizyon kumandası çaldığı için 22 yıl hapis verildi

ABD’nin Illinois eyaletinde Eric Bramwell isimli kişi televizyon kumandası çaldığı için 22 yıl hapse mahkum oldu.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 07:57
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tv kumanda

Eric Bramwell Kasım ayında suçlu bulundu ve Ocak ayında 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

35 yaşındaki Bramwell, uzaktan kumandayı Ağustos 2015'te Wheaton şehrinde bulunan bir apartman kompleksinin ortak alanından çaldı ve olay sırasında eldivenini düşürdü.

Eldivende DNA’sı bulunan Bramwell yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha önce de benzer televizyon hırsızlıklarına karıştığı açıklandı. Olayda suçlu bulanan Bramwell, sabıka geçmişi de göz önüne alınarak hapse gönderildi.

Televizyon kumandası çaldığı için 22 yıl hapis verildi

ABD’de bulunan hükümlü oranı dünyanın en yüksek sayılarına sahip. 2016’da yayınlanan raporlara göre devlet, yerel, federal ve gençlik cezaevlerinde 2.3 milyon mahkum bulunmakta.

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