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Ünlü televizyon sunucusu Anthony Bourdain intihar etti

Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 15:22..
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SD

Ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain, 61 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.

OTEL ODASINDA CESEDİ BULUNDU

Bourdain'in CNN'de yayınlanan Parts Unknown isimli programının bir bölümü için Paris'te bulunduğu, yakın arkadaşı Eric Ripert'ın sabah saatlerinde otel odasında Bourdain'in cansız bedenini bulduğu belirtildi.

Bourdain yazdığı kitaplar ve yaptığı programlarla kitlelere ulaşmayı başarmıştı.

Ünlü televizyon sunucusu Anthony Bourdain intihar etti

ANTHONY BOURDAİN KİMDİR?

Anthony Michael Bourdain (d. 25 Haziran 1956, New York City), ABD'li yazar ve New York'taki Brasserie Les Halles 'ın baş şefi.

Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005'te Travel Channel adlı TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.

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