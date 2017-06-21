TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

TEM'inu Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, 14 gün önce derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.
ARAÇ YOĞUNLUĞU, SABAH SAATLERİNDE AZALDI
TEM'in kapanmasından sonra D-100'de başlayan araç yoğunluğu, dün akşam saatlerinde daha da arttı. İtfar vakti ve iftardan sonra gece boyunca oluşan konvoyda sürücüler adım adım ilerledi. Trafik zaman zaman durdu. Kuyruk, D-100'den TEM'e kadar uzadı. Sabah saatlerinde D-100'deki yoğunluk azaldı.
NORMALE DÖNDÜ
Normalde yarın açılması planlanan TEM'deki çalışmalar, D-100 Bolu Dağı geçişinde trafik çilesinin artması üzerine hızlandırıldı. 14 gün önce Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren kapatılan TEM'in Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasından sonra saat 11.00 sıralarında tekrar açıldı. Karayolları görevlilerinin gerekli işaretlemeleri yapıp dubaları kaldırmasından sonra D-100'deki trafik de normale döndü.