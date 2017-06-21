TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda dün akşam güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın sabıkası olduğu bildirildi.

Bolu Dağı'nda 7 Haziran'dan bu yana kapalı olan yolun açılmasıyla D-100 Karayolu'ndaki araç yoğunluğu sona erdi.

1 Valiler kararnamesi yayınlandı Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

2 Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi Valiler kararnamesinde merkeze alınan 20 il valisi arasında Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi.

4 Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu İBB, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

5 ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı ODTÜ bir kez daha eğitim, üretim yerine farklı bir konu ile gündemde; tuvaletlerin cinsiyetsizleştirilmesi...

6 Tudor'dan önemli açıklamalar Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.