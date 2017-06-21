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TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

Bolu Dağı'nda 7 Haziran'dan bu yana kapalı olan yolun açılmasıyla D-100 Karayolu'ndaki araç yoğunluğu sona erdi.

21.06.2017 - 12:12
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TEM'inu Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, 14 gün önce derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.  Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

ARAÇ YOĞUNLUĞU, SABAH SAATLERİNDE AZALDI

TEM'in kapanmasından sonra D-100'de başlayan araç yoğunluğu, dün akşam saatlerinde daha da arttı. İtfar vakti ve iftardan sonra gece boyunca oluşan konvoyda sürücüler adım adım ilerledi. Trafik zaman zaman durdu. Kuyruk, D-100'den TEM'e kadar uzadı. Sabah saatlerinde D-100'deki yoğunluk azaldı.

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

NORMALE DÖNDÜ

Normalde yarın açılması planlanan TEM'deki çalışmalar, D-100 Bolu Dağı geçişinde trafik çilesinin artması üzerine hızlandırıldı. 14 gün önce Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren kapatılan TEM'in Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasından sonra saat 11.00 sıralarında tekrar açıldı. Karayolları görevlilerinin gerekli işaretlemeleri yapıp dubaları kaldırmasından sonra D-100'deki trafik de normale döndü.

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı


TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

TEM, Bolu Dağı geçişi açıldı

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