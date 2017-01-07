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TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

Bahçeşehir'de 5 TIR'ın kaza yapması sonucu TEM Edirne istikametine ulaşım durdu..

Ajanslar | 07.01.2017 - 09:04
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TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

CADDELER VE SOKAKLAR BÜRÜNDÜ

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu..

TEM Otoyolu’nda mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekliyor VİDEO

DÜN GECE DE TIR'LAR DEVRİLMİŞTİ

Gece TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM'de araç kuyrukları oluşmuştu..

AYRINTILAR GELİYOR..

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