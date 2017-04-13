taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6535
EURO
3,9021
ALTIN
150,87
PETR
55,8100

TEM Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 ölü

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti.

13.04.2017 - 08:45
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

Sabah saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada, TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı.

3 OTOMOBİL DAHA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Peşinden gelen 3 otomobil daha yayanın üzerinden geçti. Kazayı gören diger sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

4 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüleri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya karışan 4 otomobilde ise şans eseri yaralanan olmadı. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

114
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

108
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

17
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

7
Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

21
Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

12
Marketler zinciri sahibi FETÖ'den tutuklandı

Marketler zinciri sahibi FETÖ'den tutuklandı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM