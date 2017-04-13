TEM Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 ölü

Sabah saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada, TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı.

3 OTOMOBİL DAHA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Peşinden gelen 3 otomobil daha yayanın üzerinden geçti. Kazayı gören diger sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

4 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüleri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya karışan 4 otomobilde ise şans eseri yaralanan olmadı. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.