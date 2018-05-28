İstanbul TEM otoyolu İkitelli mevkisinde, geçtiğimiz 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, bir tırın şoför mahalline tırmanan şahsı görenler ilk önce film çekiliyor sandı. Ancak ilerleyen dakikalarda olayın film değil trafik kavgası olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü.

TEM otoyolunda film sahnelerini aratmayan kavga

TIRIN PEŞİNDEN KOŞTU

İddiaya göre Bulgaristan uyruklu PB7494BX plakalı tırın Bulgar sürücüsü, otoyolunda vatandaşın otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam eden tır sürücüsünü gören vatandaş aracından inerek, peşinden koşmaya başladı.

Trafiğin yoğun olması nedeniyle kısa sürede tırı yakalayan vatandaş, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü umursamayarak yoluna devam edince ortalık bir anda karıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN YUMRUKLAŞTILAR

Vatandaş bunun üzerine koşarak tıra yetiştikten sonra şoför mahallinden tırmandı. Durmayan sürücüye defalarca yumruk atan vatandaş, sürücünün de karşılık vermesiyle seyir halinde bir süre devam ettiler. Ardından vatandaş yola atlayarak yerden aldığı taşı tırın camına fırlattı. Tır sürücüsü yine de durmayınca vatandaş bu kez önüne geçti.

DURDURMAK İÇİN YERE YATTI

Diğer vatandaşlarında uyarısına rağmen sürücü durmayınca önündeki vatandaşı ezmeye çalıştı. Vatandaş da çaresiz bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine trafik polisleri kısa sürede olay yerine geldi. Hem vatandaş ile hem de Bulgar şahısla konuşan ekipleri gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.