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TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlaması için çalışma başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu Metris Kavşağında bölgenin trafiğini rahatlatacak çalışmaya başladı.

İHA | 24.01.2018 - 06:11..
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TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 buçuk kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başladı.

TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlaması için çalışma başladı

30 GÜNDE BİTMESİ BEKLENİYOR

İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. TEM Otoyolunda gece yarısından itibaren yola tabelalar konuldu. Koyulan uyarı levhalarıyla araçların daha yavaş ve dikkatli gitmesi sağlanacak.

İBB’den yapılan açıklamada sürücülerden çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi istendi.

TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlaması için çalışma başladı

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