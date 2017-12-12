TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, CHP'lilerin Battal İlgezdi eleştirileri üzerine görevden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısını ve partilerini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kürsüde CHP Grup Başkanvekili Altay'ın kendisine verdiği belgeleri yırtıp, "TBMM FETÖ'nün gönderdiği bu evrakları savunmamalı" dedi.

Türk asıllı 7 çocuk annesi Fatma İpek Alcı, "Yol gösterici" dalında yılın kahramanı oldu

İsveç'te yılın kahramanı bir Türk kadını

5

ABD Başkonsolosluğu önünde art arda protestolar

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer'deki konsolosluk önünde protesto etti.