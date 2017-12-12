TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

TEM otoyolunun Kurtköy Kavşağı kesiminde İstanbul istikametine giden Recep Çataldaş idaresindeki 34 JH 3978 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 090 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki 34 GDK 83 plakalı tıra çarptıktan sonra durdu.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞ YARALANDI
Kazada, hafriyat kamyonu sürücüsü Çataldaş hayatını kaybetti, 34 PM 090 plakalı kamyonda bulunan Necati Yüksel ve Hasan Çalık ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazada hayatını kaybeden Çataldaş'ın cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanan otoyolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, otoyolun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.