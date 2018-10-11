Kurtköy'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı : 12 yaralı

İBB Başkanı Uysal: Su ile ilgili çalışmalarımızla iftihar ediyoruz

1 Arda Turan'a yakalama kararı Arda Turan-Berkay kavgasında, Turan’ın elindeki silahın ateş aldığının ortaya çıkmasının ardından savcılık, futbolcunun yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi.

2 Volkan Demirel: Özür dilemem bekleniyorsa dilerim Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, kadro dışı kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Benden beklenilen özür dilemem ise özrümü dilerim." dedi.

3 Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara yaptırım geliyor İçişleri Bakanlığı, stokçu-fahiş fiyat artıranlara ilgili valilere harekete geçin talimatı verdi.

4 Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirildi" denildi.

5 Trump: Soruşturmayı durdurmak gibi bir niyetimiz yok ABD Başkanı Trump: ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak.

6 Mustafa Cengiz: UEFA'dan olumlu karar çıkacak UEFA ile görüşen Başkan Mustafa Cengiz, "Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacak" açıklamasını yaptı.