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Kurtköy'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı : 12 yaralı

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken trafik uzun süre aksadı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 18:43..
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Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. Tır ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

TRAFİĞE AÇILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1,5 saat sonra trafiğe açıldı.

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Kurtköy'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı : 12 yaralı

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