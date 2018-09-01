TEM'de 5 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirıntepe Viyadüğü İstanbul istikametinde 5 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.





ÖNDEKİLER ÇARPIŞTI ARKADAN GELEN VURDU

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 GS 0859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kaza yapan araçların yavaşlaması sebebi ile arkadan gelen 3 araç daha duramayarak kaza sebebi ile yavaşlayan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı

Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.