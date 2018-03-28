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TEM'de alev alan otomobili belediye çalışanı söndürdü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, TEM Otoyolu bağlantı yolunda alev alev yanan aracı görüp müdahale eden belediye çalışanı sayesinde, yangın söndürülerek patlama tehlikesi önlendi.

İHA | 28.03.2018 - 09:45..
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Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda, Murat Demirci isimli sürücü aracıyla ilerlerken birden dumanlar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine aracını emniyet şeridine çeken sürücü Demirci aşağıya inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı.

UFAK ÇAPLI PATLAMALAR OLDU

Sürücünün söndürme çalışmaları sırasında araç kendiliğinden ilerlerken, kısa bir süre sonra bariyerlere çarparak durdu. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında, araç alev topuna döndü.

TEM'de alev alan otomobili belediye çalışanı söndürdü

YOLDAN GEÇEN BELEDİYE ÇALIŞANI KAYITSIZ KALMADI

Bu sırada karşı şeritte Esenler Belediyesine ait su tankeri ile seyreden Belediye işçisi Ramazan Yiğit, itfaiyenin olmadığını fark edince müdahale etmeye başladı.

Ancak bu sırada diğer araçların yoldan geçmeye devam ettiği ve Ramazan Yiğit’e de zor anlar yaşattığı görüldü. Bunun üzerine yolu kesen Yiğit, patlamaların olduğu araca büyük bir cesaret ile müdahale ederek itfaiye ekipleri gelmeden alevleri söndürmeyi başardı.

TEM'de alev alan otomobili belediye çalışanı söndürdü

"ARAÇ SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI"

Olay anını anlatarak aracın birden tutuştuğunu belirten Murat Demirci, “Dumanlar çıkmaya başlayınca arabayı emniyet şeridine çektim. Arabadan indim yangın tüpü ile müdahale ettim. Ama alevler daha da arttı. Sonra araba sürüklenmeye başladı. Ben de nasıl oldu anlayamadım.” diye konuştu.

TEM'de alev alan otomobili belediye çalışanı söndürdü

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Yangına müdahale edişini anlatan kahraman belediye çalışanı Ramazan Yiğit, “Otomobilin yandığını görünce müdahale etmek istedim. Hemen söndürdüm. Yardım ettiğim için çok mutlu oldum.” dedi.

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