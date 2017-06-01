TEM'de bayram şekeri yüklü tır devrildi

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu'nun Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden Mustafa Öztürk yönetimindeki 14 GE 027 plakalı bayram şekeri yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI
Yaralanan sürücü Mustafa Öztürk yan yatan araçta mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın ön camını kırarak Mustafa Öztürk'ü çıkardı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOL 2 SAAT SONRA AÇILDI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yola dökülen akaryakıtı temizlemek için kum döktü. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara yönüne giden araçlar Sapanca gişelerinden çıkarak yollarına devam etti. TIR'ın kaldırılmasıyla yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.