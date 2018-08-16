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TEM’de bayram yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın akşam itibarıyla başlarken, bazı tatilciler yollara erken düştü. TEM otoyolu Bolu kesiminde yer yer yoğunluk yaşanıyor.

İHA | 16.08.2018 - 10:07..
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasına iki gün kala, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu erken başladı. Cuma günü mesai saatinin bitimiyle Kurban Bayramı tatili başlarken, tatilciler erkenden yollara düştü.

TEM'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda yoğun trafik oluştu. İstanbul’dan sabahın erken saatlerinde yollara düşen tatilciler, TEM otoyolunda trafik oluşmasına sebep oldu.

Bolu Dağı Tüneli girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik hızı zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM’de bayram trafiği havadan görüntülendi ViDEO

TEM’de bayram yoğunluğu başladı

TEDBİRLER ARTIRILDI

Bayram trafiği sebebiyle yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Tatilcilerin geçiş güzergahında bulunan illerde ise karayolları ve trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

TEM’de bayram yoğunluğu başladı

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