TEM’de bayram yoğunluğu başladı

Katar Emiri'nin Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma kararının ardından dolar 5,85'e kadar gerilemişti. Bugün ise düşüş sürdü, dolar 5,74'ü gördü.

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Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.