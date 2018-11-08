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TEM'de çarptıkları araç takla atınca kaçtılar

Bağcılar TEM Otoyolu'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla atarken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

DHA | 08.11.2018 - 04:16..
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Edirne istikametinde, 34 MUL 29 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 BNV 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç savrularak takla attı.

ÇARPAN ARAÇTAKİLER KAÇTI

Sürücü Aslan Bursalı ters dönen otomobilden kendi imanlarıyla şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan çarparak kazaya neden olan kişiler, araçlarını olay yerinde terk ederek ortadan kayboldu.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan Bursalı'yı ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM'de çarptıkları araç takla atınca kaçtılar

BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI, AİLESİNE EL SALLADI

Öte yandan, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Bursalı, kazadan haberdar olan olay yerine gelen eniştesine sarıldı. Yolun ters istikametinde bekleyen ailesine eniştesiyle birlikte el sallayan Bursalı ve ailesi duygu dolu anlara sahne oldu.

TEM'de çarptıkları araç takla atınca kaçtılar

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