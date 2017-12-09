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TEM’de zincirleme kaza: 4 polis yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantısı girişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 polis memuru hafif yaralandı.

İHA | 09.12.2017 - 10:02..
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İstanbul TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantısı girişinde saat 09:00 sıralarında, 4 polis memurunun içerisinde bulunduğu aracın sürücüsü yol hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayan araç, 2 araca çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Kazada 4 polis memuru hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tek şeritten akıttı. Kazadan dolayı uzun kuyruklar oluşan trafik, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

TEM’de zincirleme kaza: 4 polis yaralandı VİDEO

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