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TEM'de kaza: 6 aylık bebek yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan tır, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili demir bariyerlere sıkıştırdı.

İHA | 10.08.2018 - 05:41..
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Meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale gelen otomobildeki aile sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarılırken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

TEM'de kaza: 6 aylık bebek yaralandı


6 AYLIK BEBEK ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Muhammet A. idaresindeki 41 UV 371 plakalı konteyner yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Ozan Ç. kontrolündeki 34 JE 211 plakalı otomobile çarptı. Otomobili demir bariyerlere sıkıştıran tır savrularak yan yatarken, kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Muhammet A., ismi öğrenilemeyen eşi ve 6 aylık bebek araç içerisinde sıkıştı.

Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kendi imkanları ile yan yatan tırdan çıkan sürücü Muhammet A. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

TEM'de kaza: 6 aylık bebek yaralandı

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN KURTULDULAR

Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar kazayı gören vatandaşlar tarafından kurtarılarak kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ozan Ç., eşi ve 6 aylık bebekleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan tır sürücüsü Muhammet A.’yı yakalamak için arama çalışması başlattı.

TEM'de kaza: 6 aylık bebek yaralandı

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