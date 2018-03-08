taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8058
EURO
4,7291
ALTIN
162,29
PETR
64,5600

TEM'de kaza: Anne oğul sıkışarak can verdi

Sakarya TEM Otoyolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan anne ve oğul sıkıştıkları yerde can verdi.

İHA | 08.03.2018 - 02:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Dülgeroğlu, ilk olarak emniyet şeridinde park halinde bulunan Kenan A.'nın tırının dorsesine sürttü. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre ileride yine emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin E. idaresindeki 06 BHM 24 plakalı tırın dorsesine çarptı.

TEM'de kaza: Anne oğul sıkışarak can verdi

ANNE OĞUL SIKIŞTIKLARI YERDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girererek hurdaya dönen otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve otomobilde bulunan annesi Nursel Dülgeroğlu (72) bulundukları yerde sıkışarak feci şekilde can verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren talihsiz anne ve oğlun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

TEM'de kaza: Anne oğul sıkışarak can verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz
Türkiye ve İran ile masaya oturarak Suriye için yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyleyen Rus devlet adamı Putin, "Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.
Eskişehir'de araç yandı, 5 kişi hayatını zor kurtardı
Eskişehir'de meydana gelen bir kazada otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Alev alev yanan araçta 5 kişi yaralandı.
Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi
Bursa'da bir sürücü elektrik trafosuna çarptı. Mahallede elektrikler kesilince, mahalleli araçta bulunan iki genci darp etti.
Antalya'da 12 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
HDP TBMM'de teröristleri korudu

HDP TBMM'de teröristleri korudu

51
Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi

Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi

6
Esad fosfor bombası attı: 17 günde 862 ölü

Esad fosfor bombası attı: 17 günde 862 ölü

31
İsrail polisi Filistinli öğrencilere saldırdı

İsrail polisi Filistinli öğrencilere saldırdı

6
Galatasaray FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi

Galatasaray FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi

2
Nijerya'da 30 kişi baş ve vücut ağrısından öldü

Nijerya'da 30 kişi baş ve vücut ağrısından öldü

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM