TEM'de kaza: Anne oğul sıkışarak can verdi

Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Dülgeroğlu, ilk olarak emniyet şeridinde park halinde bulunan Kenan A.'nın tırının dorsesine sürttü. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre ileride yine emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin E. idaresindeki 06 BHM 24 plakalı tırın dorsesine çarptı.

ANNE OĞUL SIKIŞTIKLARI YERDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girererek hurdaya dönen otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve otomobilde bulunan annesi Nursel Dülgeroğlu (72) bulundukları yerde sıkışarak feci şekilde can verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren talihsiz anne ve oğlun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.