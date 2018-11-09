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TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

Hadımköy TEM Ototyolu'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı.

DHA | 09.11.2018 - 01:18..
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Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. Yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedi üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Ceset parçalarını fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

100 METRELİK ALANDA CESET PARÇALARI TOPLANDI

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı. Parçaların toplanmasının ardından trafik önce kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlandı. Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ceset parçaları Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

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