taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.113
USD
3,6608
EURO
4,3361
ALTIN
151,43
PETR
57,3900

TEM'de kaza

TEM'in Seyrantepe mevkiinde bir araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kaza sonrası 1 kişi hafif yaralandı.

19.10.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Gündem

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle de bir araç takla attı.

TEM'de kaza

ARAÇ TAKLA ATTI

E.T. yönetiminde bulunan araç İ.S.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç diğer bir araca çarptı.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazanın ardından 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Kaza TEM'deki trafiği durma noktasına kadar getirdi.

TEM'de kaza

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Vatandaşlar kazada ters dönen aracı elleriyle yol kenarına iterek sürücülere yardım etti. Aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik ulaşıma tekrar açıldı.

İlginizi Çekebilir
'Her işin arkasında Osman Kavala var'
Sevan Nişanyan, "Türk Soros'u" denilen ve HDP'nin "perde arkası isimlerinden" olan Osman Kavala'yı anlattı.
FSM'deki çalışmalar tamamlandı
Köprüde kapatılan şeritler, bugün saat 18.00 itibariyle tekrar trafiğe açılacak.
Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı.
Müftülere nikah yetkisi Devlet Bahçeli'ye soruldu
MHP Lideri, müftülere nikah yetkisinin laikliğe aykırı olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

388
Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

182
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

178
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

152
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

180
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Osman Kavala sorgulanıyor

Osman Kavala sorgulanıyor

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM