TEM'de kaza

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle de bir araç takla attı.
ARAÇ TAKLA ATTI
E.T. yönetiminde bulunan araç İ.S.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç diğer bir araca çarptı.
1 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Meydana gelen zincirleme kazanın ardından 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Kaza TEM'deki trafiği durma noktasına kadar getirdi.
VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Vatandaşlar kazada ters dönen aracı elleriyle yol kenarına iterek sürücülere yardım etti. Aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik ulaşıma tekrar açıldı.