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TEM'de otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda sürüsününün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

19.07.2017 - 12:32
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Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Ertürk yönetimindeki 41 ND 757 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşarak takla attı.

Kaza sırasında araçtan fırlayan 61 yaşındaki Şaduman Özgenç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa Ertürk, 21 yaşındaki Şüheyda Özgenç, 29 yaşındaki Şeyda Özgenç Ertürk, 5 yaşındaki Nisanur Ertürk ve 9 yaşındaki Sahranur Ertürk de araçtan fırlayarak yaralandı.

TEM'de otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YAPTI

Aracın etrafında savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Daha sonra gelen 112 Acil ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şüheyda Özgenç de doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

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