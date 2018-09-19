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TEM'de trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'inin durumu ağır.

İHA | 19.09.2018 - 16:49..
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Kaza, Ahmediye mevkisi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 4202 plakalı tır, 34 NS 9777 plakalı hafif ticari aracı fark edemeyerek kaza yaptı. Hafif ticari araç tırın kendisini sıkıştırması ile içinde bulunan 4 kişi ile birlikte refüj demirlerine çarpmaya başladı.

Bir süre refüje çarparak ilerleyen tır ve araç refüjleri aşarak bariyerlerin arasında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen ekipler 1'i ağır 4 yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti.

Bu sırada yolda trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sonucu trafik tekrar açıldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı

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