taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Trafik ise durma noktasına geldi.

23.04.2017 - 20:47
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mehmet Özkafa yönetimindeki 64 PN 8052 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden Cemil İşler yönetimindeki 34 JZ 5471 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil emniyet şeridine doğru savruldu. Arka kısmı adeta hurdaya dönen aracın içerisindeki biri çocuk 6 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

KÜÇÜK KIZ ÇOK KORKTU

Kazada yaralanan ve çok korkan küçük kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Gözyaşları içerisinde ambulansa götürülen küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlarda bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saat iki şeritten yavaş akan trafik, kazalı araçların çekilmesiyle normale döndü.

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

TEM'de trafik kazası: 7 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

947
Galatasaray - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Galatasaray - Fenerbahçe - CANLI SKOR

48
Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

639
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te gergin konuşma

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te gergin konuşma

349
Başbakan Yıldırım Meclis'te Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Başbakan Yıldırım Meclis'te Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

36
Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

54
Dursun Özbek: F.Bahçe yönetimine su bile verilmesin

Dursun Özbek: F.Bahçe yönetimine su bile verilmesin

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM