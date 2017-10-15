TEM'de vinç devrildi: 1 ölü

Karayolları ekipleri saat 00.15 sularında TEM otoyolu üzeri Edirne istikameti Metris Kavşağı'na yakın mevkide bir aydınlatma direğindeki arızanın giderilmesi için çalışma yaptı. İşçilerin üzerinde çalıştığı 34 ZK 266 resmi plakalı vinç henüz belirlenemeyen bir sebeple İstanbul Çevre Yolu-Ankara karayolu istikametine devrildi. Kaza sonucu işçilerden İsmail Sungur olay yerinde hayatını kaybetti, Zafer Keskin ise yaralandı.

Vücudunda kırıklar bulunan yaralı işçi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis yolda önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı. Kaza dolayısıyla Ankara istikameti ulaşıma kapandı, Edirne istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Devrilen vinç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol çalışmaların ardından trafiğe açıldı.