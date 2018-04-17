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TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı

TEM Otoyolu İzmit geçişinde yolcu otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 17.04.2018 - 19:08..
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TEM Otoyolu İzmit Geçisi Danişkoper Viyadüğü Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Hacı Ö. idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü önündeki Turgay K. idaresindeki 50 DU 980 plakalı tıra arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEDE

Çarpmanın etkisi ile otobüste bulunana sürücü Hacı Ö. ve yolcu Hüseyin B. araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İzmit Geçisi Danişkoper Viyadüğü Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile normale döndü. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir araçla gönderildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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