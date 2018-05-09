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TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza tutanağı tutan araçlara arkadan gelen otomobil çarptı. İkinci kaza sonrası meydana gelen zincirleme kazaya 5 araç karışırken 2 kişi yaralandı.

İHA | 09.05.2018 - 08:55..
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TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Metris yönünde meydana gelen kazada, 34 TAJ 02 ile 34 YN 1728 plakalı minibüs maddi hasarlı kaza yaptı.

Kaza sonrası emniyet şeridinde kaza tutanağı tutan araçlara iddiaya göre 34 HL 9008 plakalı hafif ticari araç çarptı.

TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZAYA 5 ARAÇ KARIŞTI

Meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı

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