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TEM'deki kazada bir sürücü aracını bırakıp kaçtı

TEM otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir aracın şoförü otomobilini bırakıp kaçtı.

DHA | 30.11.2017 - 06:06..
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TEM otoyolundaki trafik kazasında iki kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Meydana gelen kaza sonrası, trafik akışı polislerin kontrolünde sağlandı.

TEM'deki kazada bir sürücü aracını bırakıp kaçtı

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 HJ 5931 plakalı otomobil, Seyrantepe’de bulunan Türk Telekom Spor Kompleksi kavşağında, önünde bulunan 34 JK 6964 plakalı araca arkadan çarptı. Arkadan gelen iki araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisi, kazayla ilgili bilgi toplarken 34 HJ 5931 plakalı aracın sürücüsüne ulaşamadı. İddiaya göre kazanın ardından otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

TEM'deki kazada bir sürücü aracını bırakıp kaçtı VİDEO

TEM'deki kazada bir sürücü aracını bırakıp kaçtı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza sırasında bulunduğu otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk da kafa travması geçirmiş olabileceği şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ancak bir bulguya rastlanılmadı.

Yaralanan diğer iki kişi ise ambulanlarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.TEM'deki kazada bir sürücü aracını bırakıp kaçtı

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