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Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı, Abdullah Gül'ün "İttifak yoksa beni de mazur görün" dediğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 07:23..
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Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmaya hazırlanan Abdullah Gül, ittifakın tamamen sağlanamaması nedeniyle bu adımdan vazgeçti.

Konuyla ilgili detayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı.

ÇATI ADAY FAYDALI OLUR

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Gül'e teklifi götürdüm. Kendisi de çatı aday olmasının faydalı olacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

İTTİFAK YOKSA BENİ MAZUR GÖRÜN

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e konuyu götürdüm. Akşener başlangıçtan beri aday olacağını ve geri dönmesinin doğru olmayacağını belirtti.

Gül de ittifak yoksa beni de mazur görün dedi."

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