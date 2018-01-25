Temel Karamollaoğlu Afrin eleştirilerine yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Van'da düzenlediği etkinlikte yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı.

AFRİN'DE İNSANLAR KATLEDİLMESİN

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin uyarılarda bulunan Karamollaoğlu,"Ordumuz Afrin’e girdi. Biz, inşallah huzur ve barışı temin ederek kısa zamanda bu harekat tamamlanır, büyümez, insanlar katledilmez diye ümit ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

"DOĞRULARI SÖYLEYEM DEVAM EDECEĞİZ"

Bu sözlerinden sonra Temel Karamollaoğlu'na yönelik sert eleştiriler yöneltildi. SP Lideri, günler sonra eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

Kendisinin terör destekçisi olarak gösterilmek istendiğini belirten Karamollaoğlu, "Biz kınayanların kınamasına aldırmadan bildiğimiz doğruları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi VİDEO

Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi haberi