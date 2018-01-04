OHAL kapsamında çıkarılan son KHK'yı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP ise, Erdoğan'ın bu sözlerini "Demokrasi kayığı" olarak değiştirerek siyasi literatüre yeni bir terim kazandırdı.

CHP-SAADET ZİRVESİ

Yaşanan tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında bir görüşme gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi'nde, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi yapılan bu görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortak aday bir çalışması olarak yorumlandı.

Temel Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'nde VİDEO

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Görüşmede; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının da masaya yatırıldığı gelen bilgiler arasında.

BEKAROĞLU DA YERİNİ ALDI

İki lider arasında yapılan görüşmeye, Saadet Partisi'nden CHP'ye transfer olan Mehmet Bekaroğlu da katıldı.

"BU GÖRÜŞMELERİ YARARLI GÖRÜYORUZ"

Görüşmede, Türkiye'nin sorunlarını da ele aldıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu tür ziyaretleri, demokrasimizin kalitesi, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz. Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin aktardığı bilgileri büyük bir dikkatle inceleyeceklerini belirterek, bu konudaki düşüncelerini en kısa zamanda Genel Başkan Karamollaoğlu ve arkadaşlarıyla paylaşacaklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve beraberindekileri partinin girişinden uğurladı.