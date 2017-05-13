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Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi

Daha önce yüksek hızlı trene ne gerek var diyen Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, YHT'ye binerek Ankara'dan İzmit'e gitti.

13.05.2017 - 19:12
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Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gençlik Vakfı'nın İsmetpaşa Stadyumu'nda düzenlediği Fetih ve Gençlik Şöleni'ne katılmak için Ankara'dan yüksek hızlı trenle İzmit'e gitti.

"EKONOMİK ŞARTLAR DEĞİŞMELİ"

Karamollaoğlu, Fetih ve Gençlik Şöleni ile ilgili olarak ise, "İnşallah bu fetih kutlamaları daha uzun bir zaman devam eder ve inşallah Türkiye'de bu ruhun hakim olmasıyla Türkiye'de siyasi hava da, sosyolojik hava ve ekonomik şartlar da bütünüyle değişir. Artık yeni bir fetih gerçekleştirmiş oluruz zaman içinde diye düşünüyorum" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi

"HIZLI TRENLER BİZİ GÜÇLENDİRMEZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Temel Karamollaoğlu bir açıklamasında; "Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz. Bu milleti aldatmak olur. Güç sizin doğrudan doğruya kullanabileceğiniz bir vasıtadır. Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, yüksek binalar bize güç katmaz. Hızlı trenler bizi güçlendirmez." demişti.

Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri haberi
Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi

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