taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Temel Karamollaoğlu hazineden yardım bekliyor

1 Kasım genel seçimlerinde oyların sadece yüzde 0,68'ini alabilen Saadet Partisi, hazine yardımlarını yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Politika
Temel Karamollaoğlu hazineden yardım bekliyor

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı olarak gireceği seçimlerde, iki partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MUHALEFET NE YAPACAK

CHP, HDP ve Saadet Partisi üzerinde ise büyük soru işaretleri var. İttifak ve aday belirleme konusunda sıkıntı yaşayan partiler, çaresizlik içerisinde kaldı.

Saadet Partisi, bu çaresizlik içerisinde hazine yardımlarını gündemine aldı.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALIYOR

AK Parti, MHP, CHP ve HDP'nin aldığı hazine yardımlarını Twitter hesabından paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu hazineden yardım bekliyor

BU OYA YARDIM MI OLUR

7 Haziran genel seçimlerinden önce de aynı konuyu gündeme getiren Saadet Partisi, Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı almıştı.

AYM, SP'nin aldığı oy oranını hatırlatarak yardım yapılamayacağına işaret etmişti.

YÜZDE 0,68

SP, 1 Kasım genel seçimlerinde 325.947 kişinin oyunu alabilmişti. Bu da grafiklere yüzde 0,68 olarak yansımıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Candaş Tolga Işık CHP'deki karışıklığı yazdı
Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olması, CHP'de yaşanan parti içi disiplinsizliği ortaya çıkardı.
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı
Öztürk Yılmaz ile Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü, "Bunları ciddiye almayın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilleri uyardı
Seçimler için herkesin çok çalışması gerektiğini ifade eden Erdoğan, kimsenin kendisini davanın önüne koymaması gerektiğini söyledi.
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır
Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erkene alınması gündeme gelen seçimlerle ilgili iddialı konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

56
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

63
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

139
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

115
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

45
Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

98
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM