Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yapımına başladığı mega projeler, ekonomiye can verdi. Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projeler, İstanbullulara büyük kolaylıklar sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 3. Havaalanı projesinde de sona gelinirken; Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul için de çalışmalar sürüyor.

SADECE DIŞ ODAKLAR DEĞİL...

Avrupa'da Türkiye'nin bu projeleri gerçekleştirmemesi için lobi çalışmaları yaparken bir yandan da bazı siyasiler Türkiye'ye engel olmaya çalışıyor.

YATIRIMLAR DURSUN ÇAĞRISI

Projelere takoz olmaya kalkan son isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Karamollaoğlu; Çanakkale Köprüsü'nün ve Kanal İstanbul inşaatının derhal durmasını istedi.

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı, şunları söyledi: "Çanakkale Köprüsü'nün, Kanal İstanbul inşaatının durması icap eder. Ekonomiye bir şey katmayacak, tam tersi ileride yük olacak bir yatırım. Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Şehir hastaneleri yatırımları hasta garantileri nedeniyle köprü ve otoyollar gibi geleceğimizi ipotek altına alıyor. Gelecek nesillere bugünden çok büyük yükler yükleniyor. Dünyanın neresinde var böyle geleceği ipotek eden yatırımlar?"