taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.370
USD
4,3547
EURO
5,1981
ALTIN
183,95
PETR
78,2800

Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Türkiye'nin mega projelerinin önüne takoz olmaya çalışanlar arasına Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 06:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yapımına başladığı mega projeler, ekonomiye can verdi. Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projeler, İstanbullulara büyük kolaylıklar sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 3. Havaalanı projesinde de sona gelinirken; Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul için de çalışmalar sürüyor.

SADECE DIŞ ODAKLAR DEĞİL...

Avrupa'da Türkiye'nin bu projeleri gerçekleştirmemesi için lobi çalışmaları yaparken bir yandan da bazı siyasiler Türkiye'ye engel olmaya çalışıyor.

YATIRIMLAR DURSUN ÇAĞRISI

Projelere takoz olmaya kalkan son isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Karamollaoğlu; Çanakkale Köprüsü'nün ve Kanal İstanbul inşaatının derhal durmasını istedi.

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı, şunları söyledi: "Çanakkale Köprüsü'nün, Kanal İstanbul inşaatının durması icap eder. Ekonomiye bir şey katmayacak, tam tersi ileride yük olacak bir yatırım. Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Şehir hastaneleri yatırımları hasta garantileri nedeniyle köprü ve otoyollar gibi geleceğimizi ipotek altına alıyor. Gelecek nesillere bugünden çok büyük yükler yükleniyor. Dünyanın neresinde var böyle geleceği ipotek eden yatırımlar?"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Bloomberg kanalına röportaj verdi.
Netanyahu katliamı savundu
Dün Gazze'de, İsrail devletinin Filistinlilere yaptığı katliamın ardından Başbakan Netanyahu skandal bir açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Filistin tweet'i
Gazze'de yaşanan katliamın lanetleyen CHP Lideri, ABD ve İsrail yönetimlerini kınadı.
Bekir Bozdağ'dan ABD ve İsrail'e tepki
Bakanlar Kurulu sonrası Bekir Bozdağ, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili, "Bugün tarihe Kara Pazartesi olarak geçecektir" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

11
Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

53
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

50
Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

31
Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

16
Restoranlar döviz protestosu için ışık kapatacak

Restoranlar döviz protestosu için ışık kapatacak

9
Fransız uzman: Marmara depremini doğalgaz tetikleyebilir

Fransız uzman: Marmara depremini doğalgaz tetikleyebilir

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM