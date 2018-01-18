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Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

2019 seçimleri için çalışmalarına devam eden Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylık vasıflarına uygun olduğunu belirterek yeşil ışık yaktı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 07:27..
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Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Basın Buluşması" etkinliğinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SP'NİN 2019 ADAYI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkaracaklarını belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkarmamız icap eder ki, bütün partilerin tabanından oy alabilsin. Bu o kadar kolay bir iş değil, bu ne demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy alması icap eder, Ülkücü tabandan oy alması icap eder, HDP tabanından oy alması icap eder, AK Parti'den ümidini kesen AK Partililerden oy alması icap eder. En zor iş ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

ADAYIMIZDIR DEMEK DOĞRU OLMAZ

Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Karamollaoğlu, şu cevabı verdi: "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz.

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu


"BU VASIFLARA UYGUN BİR İNSAN"

Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor.

ADAY OLABİLİR

Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor."

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu


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