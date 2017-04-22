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Temel Karamollaoğlu'ndan iddialı açıklama

Temel Karamollaoğlu, yapılacak ilk seçimde Meclis'e girecek partilerin bir numaralısının Saadet Partisi olacağını ifade etti.

22.04.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen Saadet Partisi İlçe Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halk oylamasındaki çalışmalarından dolayı ilçe başkanlarını tebrik etti.

Halk oylamasından sonra hükümete büyük görevler düştüğünü belirten Karamollaoğlu, başkanlık sisteminin halk oylamasından geçtiği halde henüz değişen bir şeyin olmadığını savundu.

"İLK SEÇİMLERDE BİR NUMARA SAADET OLACAK"

İlçe başkanlarına sorunların çözümü noktasında çalışmalarını sürdürmeleri önerisinde bulunan Karamollaoğlu, "Gelecek sizin, gelecek bizim, gelecek milli görüşün, gelecek Saadet Partisi'nin omuzlarında inşa edilecek. Alternatif olmadığı için söylüyorum ve şuna inanıyorum, bundan sonra yapılacak ilk seçimlerde Meclis'e girecek partilerin bir numaralısı Saadet Partisi olacak." şeklinde konuştu.

"YENİ BİR HAMLE BAŞLATIYORUZ"

Halk oylamasında herkesin Saadet Partisi'nin etkisini gördüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Biz yeni bir hamle başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye satında en çalışkan, en gayretli, bu milleti uyandırmaya çalışan parti Saadet Partisi olacak." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ilçelerin bu konudaki sorumluluğunun önemine dikkati çekerek, canla başla çalışmaları, her türlü fedakarlığı göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

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