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Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun din düşmanı olarak gösterildiğini ifade eden SP Lideri, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 07:01..
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Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgüler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

24 Haziran'da yapılacak seçimler için ittifak kurduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahseden Karamollaoğu, CHP Lideri'nin din düşmanı olarak gösterildiğini söyledi.

"DİN DÜŞMANI OLARAK GÖSTERİYORLAR..."

SP Lideri, "Kemal Kılıçdaroğlu çok dürüst bir adam. Onu din düşmanı göstermeye çalışıyorlar ama öyle bir hali yok. CHP Genel Başkanları arasında bu şekilde gördüğüm iyi bir insan." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgüler

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