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Temel Karamollaoğlu'nun Afrin düşünceleri değişti

Mehmetçik'in Suriye'ye girmesinden sonra katliam uyarıları yapan Karamollaoğlu, bugünlerde harekatın gerekliliğini savunmaya başladı.

AA | 12.03.2018 - 07:59..
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Temel Karamollaoğlu'nun Afrin düşünceleri değişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

"KATLİAM YAPMAYALIM"

Karamollaoğlu, "Ordumuz Afrin’e girdi. Biz, inşallah huzur ve barışı temin ederek kısa zamanda bu harekat tamamlanır, büyümez, insanlar katledilmez diye ümit ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

YPG'YE NEFES YOK

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Karamollaoğlu'nun da bu söylemlerini değiştirdi.

"GEREKLİ BİR HAREKATTIR"

Karamollaoğlu, Aksaray'da yaptığı konuşmada "Bir ülkenin sınırlarında kendisini tehdit eden gelişmeler olursa, o ülke elbette gerekli tedbirleri alır. Afrin'de yürütülen harekat Türkiye için gerekli bir adımdır. Bizim bulunduğumuz bölge Siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu görevi de maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve beraber çalıştıkları İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Temel Karamollaoğlu'nun Afrin düşünceleri değişti

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