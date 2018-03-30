taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9491
EURO
4,8624
ALTIN
168,34
PETR
69,4400

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Siyasi hayatındaki 50 yılın sonunda sol duyusu olduğunu keşfeden Temel Karamollaoğlu sıkılmış yumruk pozları veriyor ama ittifak kurduğu grupların tokadını yemesi yakındır.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu sıralar başta ana muhalefet olmak üzere sol grupların en büyük gözdesi durumunda.

Nedeni, Temel Karamollaoğlu'nun kişisel karizması ya da siyasi dehası değil. Öyle olsaydı, şimdi ona sahip çıkan kitleler geçmişteki siyasi faaliyetlerinden ötürü kendisini linç etmezdi.

SİVAS OLAYLARI YÜZÜNDEN, ETMEDİKLERİ HAKARET KALMAMIŞTI

Karamollaoğlu, Sivas'ta insanların yakıldığı dönemde belediye başkanı olan bir muhafazakârdı. İslamcı gelenekten geldiği için Sivas katliamından ötürü belki de en çok eleştirilen, hatta savunduğu ne kadar değer varsa hepsine tek tek küfür edilen ender kişilerden biriydi.

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

AK PARTİ'Yİ DEVİRMEK İÇİN SAADET'E YANAŞIYORLAR

Saadet, bugünse AK Parti iktidarını devirmek için CHP'nin ittifak gözdesi oldu, bu da Temel Bey'i CHP ve ona yakın sol grupların nezdinde hatırı sayılır bir konuma getirdi.

CHE GUEVARA POZLARI VERİYOR

Karamollaoğlu da kendisini gazlayan CHP uzantılarına jest olsun diye sıkılmış yumruğuyla Che Guevara poz vermeyi ihmal etmedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil
CHP'li Tacettin Bayır, Kılıçdaroğlu'nu Facebook'tan canlı yayınlamak isterken şekilden şekile soktu.
İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak
Yunan adalarına geçen yıl Türkiye'den 350 bin Türk vatandaşının gitti. Rekor sayıda vize başvurusundan dolayı İzmir'de yeni vize ofisleri açılacak.
Siirt'te 6 korucu şehit oldu
Ormanardı üs bölgesine PKK'lı teröristler saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 3 korucu ve 4 asker yaralandı.
Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı
Kilis Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyıldan kalma Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştirildiği yönünde provokatif haberler çıktı. Ancak işin aslı öyle değildi caminin adı hiç değişmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

175
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

183
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

66
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

23
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

18
ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

19
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM