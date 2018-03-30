Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu sıralar başta ana muhalefet olmak üzere sol grupların en büyük gözdesi durumunda.

Nedeni, Temel Karamollaoğlu'nun kişisel karizması ya da siyasi dehası değil. Öyle olsaydı, şimdi ona sahip çıkan kitleler geçmişteki siyasi faaliyetlerinden ötürü kendisini linç etmezdi.

SİVAS OLAYLARI YÜZÜNDEN, ETMEDİKLERİ HAKARET KALMAMIŞTI

Karamollaoğlu, Sivas'ta insanların yakıldığı dönemde belediye başkanı olan bir muhafazakârdı. İslamcı gelenekten geldiği için Sivas katliamından ötürü belki de en çok eleştirilen, hatta savunduğu ne kadar değer varsa hepsine tek tek küfür edilen ender kişilerden biriydi.

AK PARTİ'Yİ DEVİRMEK İÇİN SAADET'E YANAŞIYORLAR

Saadet, bugünse AK Parti iktidarını devirmek için CHP'nin ittifak gözdesi oldu, bu da Temel Bey'i CHP ve ona yakın sol grupların nezdinde hatırı sayılır bir konuma getirdi.

CHE GUEVARA POZLARI VERİYOR

Karamollaoğlu da kendisini gazlayan CHP uzantılarına jest olsun diye sıkılmış yumruğuyla Che Guevara poz vermeyi ihmal etmedi.